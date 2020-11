114 concelhos em recolher obrigatório: proibido circular e comércio e restaurantes de porta fechada

Desde as 13:00 que há 114 concelhos com recolher obrigatório.

É proibido circular e estar fora de casa sem uma justicação que se equadre nas exeções decretadas pelo Governo. E comércio e restauração estão também de portas fechadas até às 08:00 de domingo, altura em que poderão reabrir.

Os supermercados abriram este sábado ligeiramente mais cedo, para dar tempo aos clientes de fazer as compras, porém o movimento foi menor do que registado durante a semana. Já nos restaurantes, fazem-se contas aos prejuizos neste primeiro fim de semana de restrições.

Na última quinta-feira, o Governo decidiu ordenar o encerramento do comércio e restauração às 13:00, neste e no próximo fim de semana. Ficou também definido que a abertura dos estabelecimentos só pode ocorrer a partir das 08:00.

"A regra é tudo fechado às 13:00", disse o primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, referindo-se aos concelhos com risco elevado de contágio de covid-19.

Estas restrições têm originado vários protestos, nomeadamente do setor da restauração.

Costa deixa mensagem ao país no primeiro fim de semana de recolher obrigatório

António Costa lembra que os sacrifícios e os prejuízos do recolher obrigatório ao fim de semana são um "mal menor" face ao que seria uma nova paralisação total da economia, como aconteceu em março.

O primeiro-ministro divulgou um vídeo a apelar a que os portugueses cumpram e fiquem em casa.

AS EXCEÇÕES DE ABERTURA APÓS ÀS 13:00

Farmácias

Clínicas e consultórios

Funerárias

Estabelecimentos de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200m2

Bombas de gasolina

QUAIS AS EXCEÇÕES NAS NOVAS MEDIDAS?

Deslocações a mercearias, supermercados ou farmácias é uma das exceções na proibição de circulação na via pública.

Segundo o decreto que regula a aplicação do estado de emergência, publicado em Diário da República, são permitidas as "deslocações a mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais".

Nestes estabelecimentos, lê-se no diploma, "podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem disponíveis".

Contudo, as deslocações admitidas, que são detalhadas em 13 alíneas do decreto, devem ser efetuadas "preferencialmente desacompanhadas e devem respeitar as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as pessoas".

Também é possível sair à rua para curtos passeios a pé e com animais de companhia, sozinho ou com membros do agregado familiar.

Quem necessite de sair de casa por motivos de saúde ou de força maior pode fazê-lo, desde que devidamente justificados.

Entre outras exceções estão também as saídas para trabalhar. Vai ser preciso declaração da entidade empregadora ou uma declaração própria caso seja trabalhador independente.

Forças de segurança e profissionais de saúde não precisam de justificação.

RESTAURANTES VÃO TER APOIO EXTRAORDINÁRIO

O ministro da Economia revelou que o Governo já apoiou ou irá apoiar o setor da restauração em 1103 milhões de euros, para compensar as quebra de faturação nos primeiros nove meses do ano. Em relação ao apoio devido ao encerramento destes dois fins de semana, Pedro Siza Vieira estima que rondará os 25 milhões de euros.

Pedro Siza Vieira explicou que este apoio adicional vai permitir compensar o setor com 20% das perdas, mas será calculado com base na média das quebras de faturação dos fins de semana desde janeiro deste ano e não com base no mesmo período de 2019, como estão a ser calculados os apoios já anunciados.

A lista completa dos concelhos pode ser consultada aqui.