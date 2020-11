Covid-19. Cinco infetados na seleção da Coreia do Sul, de Paulo Bento

Quatro jogadores da seleção da Coreia de Sul, treinada pelo português Paulo Bento, e um elemento da equipa técnica testaram positivo para o novo coronavírus, anunciou este sábado a federação sul-coreana de futebol (KFA).

Antes do particular desta sábado com o México, na Áustria, Jo Hyeon-woo, Kwon Chang-hoon, Hwang In-beom e Lee Dong-jun, assim como um outro elemento não identificado, tiveram testes positivos para o novo coronavírus, estando todos assintomáticos e isolados da restante equipa.

A KFA vai realizar outra ronda de testes a todos os elementos da seleção e revelou que depois de receber os resultados vai decidir se realiza os particulares com o México e com o Qatar, marcado para terça-feira.