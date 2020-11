Mais de 500 carros foram fiscalizados na sexta-feira à noite na Ponte 25 de Abril

A Polícia de Segurança Pública esteve esta sexta-feira à noite a fiscalizar cerca de 500 carros, com o objetivo de verificar o cumprimento do recolher obrigatório, uma medida que foi imposta pelo Governo numa altura em que Portugal está em estado de emergência.

A Ponte 25 de abril, em Lisboa, foi um dos locais fiscalizados e as autoridades garantiram que o balanço é positivo.

O concelho de Lisboa é um dos 191 que está na lista de elevado risco de contágio do novo coronavírus.

Nos concelhos considerados de risco, as pessoas têm de ficar em casa durante a semana entre as 23:00 e as 05:00. Ao fim de semana o recolher obrigatório é das 13:00 às 05:00.