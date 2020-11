Os números da covid-19 no mundo 

Donald Trump diz que em abril vai chegar uma vacina para a população norte-americana. Os Estados Unidos são o país mais atingido pela pandemia, que já infetou 54 milhões de pessoas em todo o mundo e provocou mais de 1 milhão e 300 mil mortes.

A Índia, o segundo país mais afetado pela pandemia já ultrapasso os 8 milhões e 700 mil casos.

O Líbano começou este sábado um confinamento até ao final do mês. Uma medida radical no país que atravessa uma grave crise económica para travar o aumento de casos, que já ultrapassam os 100 mil e evitar o esgotamento dos hospitais na capacidade máxima.

O Irão, o país mais afetado do Médio Oriente e já na terceira vaga, aperta as restrições, a partir do próximo sábado, na capital Teerão e em mais outras 100 cidades. O comércio não essencial fecha portas e é proibida a circulação automóvel.