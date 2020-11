Ruas de cidades algarvias desertas apesar de medidas só entrarem em vigor segunda-feira 

No Algarve, são oito os concelhos na lista dos municípios de risco. Mas para já só São Brás de Alportel é que está com medidas restritivas. Os restantes sete só são abrangidos pelo recolher obrigatório a partir de segunda-feira.

No entanto, em algumas cidades, como Albufeira, mesmo sendo possível circular, as ruas estão praticamente desertas.

Sem turistas, com 70% dos hotéis fechados e uma taxa de desemprego que cresceu mais de 200% em relação ao ano passado, o Algarve é das regiões do país com a economia mais abalada pelos efeitos da pandemia.