Covid-19. Índia registou 41 mil novos casos em 24 horas

A Índia registou 41 mil novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, atingindo assim mais de 8,79 milhões de pessoas infetadas no país desde o início da pandemia.

Os dados foram avançados pelo Ministério da Saúde local que reportou ainda que morreram 447 pessoas em 24 horas, o que significa que a pandemia de covid-19 já provocou 129.635 mortos.

A Índia é o segundo país com mais casos reportados, só ultrapassado pelos Estados Unidos da América, mas o número de novos infetados diários tem vindo a diminuir desde meados de setembro.

No entanto, segundo a agência de notícias Associated Press (AP), nas últimas semanas registou-se um ressurgimento de novos casos em Nova Deli, a região com mais casos. No sábado, Nova Deli identificou 7.340 novos doentes e 96 mortes.

