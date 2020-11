Covid-19. Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano com 26 profissionais infetados

A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) anunciou este domingo que identificou 26 profissionais de saúde infetados pelo novo coronavírus, no âmbito do seu programa de testagem de colaboradores.

Em comunicado, o gabinete de comunicação da ULSNA explica que os colaboradores infetados "pertencem a vários grupos profissionais e a várias unidades e serviços" daquela unidade local de saúde.

"Está a ser desenvolvida, pelo serviço de saúde ocupacional, em articulação com a unidade de saúde pública, a testagem de vários grupos de profissionais a fim de identificar devidamente a situação e tomar a devidas medidas de isolamento profilático", lê-se no documento.

A ULSNA acrescenta ainda que os seus serviços "continuarão a funcionar" na prestação de cuidados de saúde à população, com "algumas restrições" de atividade programada sobre as quais os utentes serão "devidamente informados".

A ULSNA gere os hospitais de Portalegre e Elvas e 16 centros de saúde nos 15 concelhos que compõem o distrito de Portalegre.

Na quinta-feira, a unidade funcional de Gastroenterologia do hospital de Portalegre encerrou, após terem sido detetados quatro casos ativos da covid-19 entre colaboradores desta área e dos serviços de consultas externas, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

"Apenas está encerrada a unidade funcional de Gastroenterologia, as consultas externas estão em funcionamento", disse.

O gabinete de comunicação da ULSNA explicava, em comunicado, que o serviço de saúde ocupacional estava a proceder, em conjunto com os serviços afetados e com a unidade de saúde pública, à investigação epidemiológica e à realização de testes de rastreio "sempre que necessário" aos colaboradores e utentes.

De acordo com o relatório publicado na manhã deste domingo pela ULSNA na página na Internet, o distrito de Portalegre registava 387 casos ativos, sendo a lista liderada pelo concelho de Portalegre, com 183 casos. Seguem-se Elvas, com 45 casos ativos, Ponte de Sor (29), Campo Maior (29), Arronches (25) e Monforte (15).

O concelho do Crato apresenta 15 casos ativos, Gavião 10, Sousel quatro, Avis sete, Alter do Chão, Marvão, Nisa e Fronteira cinco casos cada. O concelho de Castelo de Vide não apresenta este domingo qualquer caso ativo. No mesmo relatório, a ULSNA indica que já foram feitos 23.535 testes de diagnóstico no distrito de Portalegre e que desde o começo da pandemia há registo de dois óbitos associados à covid-19.