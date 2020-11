Em noite de recolher obrigatorio, as equipas de reportagem da SIC saíram à rua.

Nos vários percursos que fizeram em Lisboa e no Porto encontraram ruas praticamente vazias e que demonstram bem o cumprimento das regras.

Na Capital, a PSP esteve nas ruas a fiscalizar estabelecimentos e movimento na zona do Bairro Alto. Já no Porto, nas estradas a maioria do movimentos era de autocarros, taxis e motas de entrega de comida ao domicilio.