Covid-19: México com 283 mortos e 3.269 casos em 24 horas

O México registou, no domingo, 283 mortes causadas pela covid-19 e 3.269 casos da doença, indicou o Ministério da Saúde do país.

Desde o início da pandemia, o México contabilizou 98.542 mortos e 1.006.522 contágios.

Em conferência de imprensa, o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde mexicano, Hugo López-Gatell, indicou que em mais de um milhão de infetados estima-se que apenas 47.099 estejam atualmente doentes, ou seja, 4%.

Desde o primeiro caso no país, em 28 de fevereiro, foram testadas 2.610.548 pessoas e 1.227.290 tiveram resultados positivos.

López-Gatell afirmou que 20 dos 32 estados do país estão numa etapa de "descida do número diário de casos de covid-19", mas outros continuam a registar um aumento de contágios.

O México é o 11.º país com mais infeções e o quarto com o maior número de mortos, só ultrapassado pelos Estados Unidos, Brasil e Índia, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Nos oito meses de pandemia no México, a covid-19 tornou-se na quarta causa de morte no país, atrás de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

A pandemia de covid-19 já fez pelo menos 1.3 milhões de mortos e mais de 54 milhões de infetados em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país mais atingido com 246.101 mortos, seguido do Brasil (165.798 mortos), Índia (129.635 mortos), México (98.259 mortos) e Reino Unido (51.766 mortos).

França alcançou no domingo os dois milhões de casos desde o início da pandemia.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário deste domingo que há mais 76 mortes e 6.035 novos casos de Covid-19 em Portugal.

Nas últimas 24 horas estão mais 2 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 415. Em relação aos internamentos em enfermaria estão 2.929 pessoas internadas, mais 131 do que no sábado.

A DGS revela que estão ativos 88.854 casos de infeção, mais 3.410 do que no sábado. Foram dados como recuperadas mais 2.549 pessoas, totalizando 125.066 desde o início da pandemia.

