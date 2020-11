Covid-19 em Portugal. Taxa de incidência a 14 dias é de 760 casos por 100 mil habitantes

A diretora-geral da Saúde disse esta segunda-feira que se mantém "uma tendência epidémica crescente" e que a taxa de incidência a 14 dias é de 760 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, sendo a região Norte a mais afetada.

Na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus, Graça Freitas avançou que a taxa de incidência cumulativa a 14 dias é, atualmente, de 760 casos por 100 mil habitantes, o que coloca Portugal em décimo lugar na lista de países europeus.

"Há, como todos sabem, assimetrias regionais. A região norte, com 1.304 casos por 100 mil habitantes, continua a ser a região a mais afetada", precisou a responsável.

Considera-se que um concelho tem um risco elevado de transmissão da covid-19 quando tem mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, um critério geral definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

Graça Freitas sublinhou também que o número de testes de diagnóstico à covid-19 tem aumentado desde o inicio da pandemia, em março. Segundo a diretora-geral da Saúde, Portugal atingiu a 14 de novembro, quatro milhões de testes, um milhão dos quais realizados no ultimo mês.

Graça Freitas disse ainda que a proporção de casos positivos, entre estes testes, é de 15,3%.

Dois por cento dos doentes internados tem menos de 30 anos e oito por cento menos de 50

Dois por cento dos doentes internados nos hospitais portugueses com covid-19 tem menos de 30 anos e oito por cento menos de 50 anos, informou esta segunda-feira a diretora-geral da Saúde.

No início da conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus, Graça Freitas fez uma atualização dos internamentos por covid-19, indicando que "dois por cento tem menos de 30 anos, oito por cento menos de 50 e 19% menos de 60 anos".

A diretora-geral da Saúde ressalvou que "estes números sofrem pequenas variações diárias".

Graça Freitas afirmou que, no final do dia de domingo, estavam internados 3.040 doentes, dos quais 426 em Unidades de Cuidados Intensivos, representando mais 111 doentes internadas do que no dia anterior.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de internamentos hospitalares por covid-19 ultrapassou, pela primeira vez, os três mil casos (3.040).

BI SINAVE, uma plataforma mais avançada de vigilância da Covid-19 em Portugal

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que entrou esta segunda-feira em funcionamento a plataforma BI SINAVE. Em conferência de imprensa, explicou que se trata de uma nova plataforma de vigilância da pandemia em Portugal, necessária devido à "atividade epidemiológica intensa".

"Resulta do trabalho conjunto entre equipas da Direção-geral da Saúde e dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Constitui um melhoramento ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica a pensar no futuro", acrescentou.

Graça Freitas disse também que se trata de um sistema mais avançado e robusto para o tratamento dos dados e para o visionamento da informação relevante que permite recolher um volume cada vez maior de dados e comunicar a informação de forma mais rápida e com maior qualidade e detalhe. Acrescentou que se destina ao cidadão, às autoridades, à academia e a decisores políticos.

A responsável avançou também que, com o BI SINAVE, foi possível identificar 225.672 casos de Covid-19 em Portugal, cujos 1,9% foram completados e incluídos no novo sistema, e 142.155 pessoas recuperadas desde o início da pandemia.

A diretora-geral da Saúde realçou também que a nova plataforma não acrescenta dados à base de dados e esclareceu que se destina a incluí-los de forma "mais correta e atempada".

Portugal com mais 91 mortes e 3.996 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 91 mortes e 3.996 novos casos de Covid-19, segundo o boletim diário desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas estão mais 11 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 426, um novo máximo desde o início da pandemia. Em relação aos internamentos em enfermaria estão 3.040 pessoas internadas, mais 111 do que no domingo.

A DGS revela que estão ativos 80.045 casos de infeção, mais 345 do que no domingo. Foram dados como recuperadas mais 3.560 pessoas, totalizando 142.155 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 95.354 pessoas, mais 750 nas últimas 24 horas.

No que diz respeito aos 3.996 novos casos, 2.063 registam-se na região Norte, 1.350 em Lisboa e Vale do Tejo, 462 na região Centro, 39 no Alentejo, 56 no Algarve, 10 nos Açores e 16 na Madeira.

Das 91 mortes a lamentar nas últimas 24 horas, 44 ocorreram na região Norte, 33 em Lisboa e Vale do Tejo, 11 na região Centro e 3 no Alentejo.

Quanto à caracterização dos casos registados, o novo coronavírus já atingiu 121.802 mulheres, 99.448 homens e, segundo o boletim, foram contabilizados 4.422 casos cujo "sexo é desconhecido", encontrando-se "sob investigação uma vez que os dados não são fornecidos de forma automática".