Covid-19. Surto em dois lares do Sabugal com 44 pessoas infetadas

Os lares de idosos continuam no centro das preocupações das autoridades de saúde.

Um surto identificado em duas instituições do concelho do Sabugal infetou 44 pessoas, a maioria estará assintomática, segundo autarca.

Já no lar da Santa Casa da Misericórdia do Soito detetou sete utentes e duas funcionárias com covid-19, no rastreio realizado no sábado.

No Lar dos Mareantes, em Caminha, morreram quatro utentes e cerca de 60 idosos e 24 funcionários estão infetados. A segurança social disponibilizou, entretanto, cinco auxiliares e dois enfermeiros, para reforçar o lar.