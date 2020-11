Portugal vai receber 37,5 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia

A comissão de Orçamentos do Parlamento Europeu aprovou esta segunda-feira a alocação de 37,5 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) para Portugal como "resposta à grave emergência de saúde pública" gerada pela covid-19.

Em causa está um pacote de ajuda de mais de 132,7 milhões de euros "em pagamentos antecipados [do FSUE] à Alemanha, Croácia, Espanha, Grécia, Hungria, Irlanda e Portugal, como resposta à grave emergência de saúde pública provocada pela pandemia de covid-19 no início do ano", explica a assembleia europeia em comunicado.