Associação defende “partilha de sacrifícios” com senhorios para proteger lojas de rua

Miguel Pina Martins, presidente da Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR), defendeu, esta terça-feira em entrevista à Edição da Tarde, que se aplique uma partilha de sacrifícios entre os proprietários das lojas e os senhorios, de forma a apoiar as empresas de retalho. O presidente da associação considera que o que está a acontecer ao fim de semana “é catastrófico”.

“Perdemos genericamente os dois melhores dias de vendas – que é o sábado e o domingo, por exemplo, nos centros comerciais – e não há qualquer tipo de apoio. Temos de pagar os salários, mas as pessoas não podem trabalhar. E nas lojas de rua tem de se pagar as rendas, mas as lojas nem sequer podem abrir. Precisamos realmente de uma partilha de sacrifícios”, disse Miguel Pina Martins.