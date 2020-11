Covid-19. Jogador do Varzim internado com complicações respiratórias

Um jogador do plantel principal do Varzim, da II Liga portuguesa de futebol, está internado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, tudo indica com complicações associadas à covid-19, confirmou à Lusa fonte do clube poveiro.

O atleta, cujo nome não foi divulgado, foi um dos 11 elementos do grupo de trabalho varzinista que contraiu a Covid-19, mas desenvolveu sintomas respiratórios mais graves, que levaram à sua hospitalização.

Numa primeira fase, o jogador recebeu assistência no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, mas, posteriormente, foi conduzido ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, uma unidade de saúde de maior dimensão, onde, segundo a mesma fonte, se encontra estável.

Depois da suspensão da atividade durante sete dias, devido ao surto que atingiu o grupo, o plantel varzinista regressou esta terça-feira aos trabalhos, com quase todos os elementos já recuperados da doença, incluindo o técnico Miguel Leal.

Os poveiros iniciaram a preparação para o jogo de segunda-feira, frente a Académica de Coimbra, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, agendada para as 19:30.