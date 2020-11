Primeira fase de apoios à restauração arranca hoje

Arranca hoje a primeira fase de candidaturas para os apoios ao setor da restauração, tal como foi anunciado ontem na SIC Notícias pelo ministro do Planeamento.



A partir de hoje, as empresas têm de se registar no site Balcão 2020. O processo só ficará concluído dia 25, data a partir da qual os restaurantes podem submeter o pedido de apoio já com os dados relativos à faturação alcançada nos dois fins de semana abrangidos pelo estado de emergência.

O Estado apoia em 20% a perda de receita registada nesses dias em comparação com a média dos 44 fins de semana entre janeiro e outubro.