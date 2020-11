Covid-19 no Moreirense. César Peixoto e João Correia estão infetados

O treinador César Peixoto e o adjunto João Correia tiveram testes positivos para o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, confirmou esta quarta-feira à agência Lusa fonte do Moreirense, da I Liga de futebol.

A última bateria de despistagem revelou dois novos infetados nos minhotos, assolados há duas semanas por um surto de covid-19, que originou 30 casos na estrutura, cuja maioria esteve assintomática, e suspendeu a atividade do clube entre 3 e 12 novembro.

Todo o plantel do Moreirense já recuperou e reintegrou os treinos de forma faseada, após ter cumprido 10 dias de isolamento profilático, que conduziu ao adiamento da receção ao Paços de Ferreira, da sétima jornada do campeonato, para 1 de dezembro.

César Peixoto e João Correia estiveram ausentes do treino desta quarta-feira, o primeiro na nova academia dos 'cónegos', em que 20 jogadores foram orientados pelo adjunto Leandro Mendes, o preparador físico Diogo Coutinho e o treinador de guarda-redes Paulo Lobo.

O Moreirense, 11.º colocado da I Liga, com oito pontos e um jogo em atraso, prepara a visita ao Merelinense, no domingo, às 14:30, no Estádio João Soares Vieira, em Merelim São Pedro, no concelho de Braga, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

César Peixoto, de 40 anos, falhará a estreia no comando técnico dos minhotos, em substituição de Ricardo Soares, que rescindiu por mútuo acordo em 09 de novembro, quatro dias antes de ser apresentado como novo treinador do Gil Vicente.