Covid-19. Abatidos 2.500 visons na Grécia depois de proprietário de quinta ter testado positivo

Na Grécia, estão a ser abatidos 2.500 visons numa quinta no norte do país, onde o proprietário está infetado com coronavírus que, também, surgiu em vários animais, mas sem a mutação que se encontrou na Dinamarca.

O abate de 15 milhões de visons, na Dinamarca, no início do mês, provocou a demissão do ministro da Agricultura, esta quarta-feira, depois de o Governo ter reconhecido que a ordem para abater os animais não teve, na altura, o necessário apoio parlamentar, que só foi conseguido esta semana.

O executivo de Copenhaga enfrenta uma vaga nacional de críticas pela forma como geriu a crise sanitária, depois de terem sido descobertos visons infetados com uma mutação do Sars-Cov2.

A Polónia, entretanto, começou a testar milhares de visons nas quintas que os produzem, para tentar perceber se serão, ou não, portadoras da mesma mutação do coronavírus. As associações de proteção dos animais e os produtores dizem que receiam que Varsóvia siga a mesma linha dinamarquesa e mande abater os visons.