Covid-19. Brasil atinge 5,9 milhões de infetados e totaliza 166.699 mortes

O Brasil ultrapassou na terça-feira a barreira dos 5.9 milhões de casos de covid-19 (5.911.758) e totaliza 166.699 óbitos devido ao novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

Desse total, 685 óbitos e 35.294 novos casos foram contabilizados nas últimas 24 horas, momento em que a taxa de letalidade da covid-19 no país está fixada em 2,8%.

São Paulo (1.178.075), Minas Gerais (385.427), Bahia (375.374) e Rio de Janeiro (330.009) são os estados brasileiros que totalizam maior número de infeções.

Já as unidades federativas com mais mortes são São Paulo (40.749), Rio de Janeiro (21.474), Minas Gerais (9.531) e Ceará (9.448).

Por outro lado, um consórcio formado pela imprensa brasileira, que colabora na recolha de informações junto das secretarias de Saúde estaduais, anunciou que o país somou 676 vítimas mortais e 32.262 casos confirmados nas últimas 24 horas, totalizando 5.909.002 infeções e 166.743 óbitos.

A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, voltou a subir, segundo dados da Imperial College London, referência no acompanhamento de epidemias.

O índice registado no país sul-americano é agora de 1,10, ou seja, cada 100 infetados transmitem o vírus para outros 110 que, por sua vez, o transmitem para mais 109, reduzindo progressivamente o alcance da doença.

A taxa de contágio é uma das principais referências para acompanhar a evolução epidemiológica da covid-19, e mostram agora um aumento nesse indicador no Brasil, após várias semanas de queda.

Na semana passada, o Imperial College London indicou que o Brasil atingiu o menor valor desde abril: 0,68.

O aumento do ritmo de contágio acompanha o crescimento de novos casos e mortes por covid-19 que foram registados nas últimas semanas, com especialistas a anteverem a possibilidade uma segunda vaga da doença no Brasil, apesar de alguns cientistas considerarem que o país ainda nem sequer saiu da primeira.

O Governo de São Paulo, estado que é foco da pandemia no país, publicou hoje um decreto, em Diário Oficial, que prorroga a quarentena em todo o estado até 16 de dezembro. O texto estabelece a possibilidade de suspensão de atividades não essenciais nos termos de um outro decreto publicado em março último, no inicio da pandemia.

No Brasil, 5.361.592 cidadãos diagnosticados já recuperaram da doença e 383.467 pacientes infetados encontram-se sob acompanhamento médico.