Covid-19. Brasil volta a ultrapassar 30 mil casos diários

O Brasil voltou a contabilizar esta quarta-feira mais de 30 mil novos casos de covid-19 (34.091) e 756 mortes nas últimas 24 horas, aumentando as probabilidades de estar em andamento no país uma segunda vaga da pandemia.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro, e indicam que o país totaliza 167.455 óbitos e 5.945.849 casos de infeção desde o início da pandemia, registada oficialmente no país no final de fevereiro.

A taxa de letalidade da doença é de 2,8% no Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, e a taxa de incidência é agora de 79,7 mortes e 2.829,4 casos por cada 100 mil habitantes.

Segundo o investigador Domingos Alves, responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde (LIS) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), o Brasil já se encontra numa "segunda onda da covid-19".

"A nossa segunda onda vai ser mais parecida com a dos Estados Unidos do que com a da Europa, porque a Europa conseguiu controlar de verdade a transmissão, que voltou com força depois do verão, quando as pessoas foram viajar e trouxeram novas cepas do vírus para casa", disse o especialista, em declarações ao jornal Folha de S.Paulo, avaliando que quer o Brasil, quer os EUA, nunca controlaram realmente a pandemia.