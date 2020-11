Covid-19. Hungria prolonga estado de emergência até fevereiro

A Hungria prolongou o estado de emergência, estabelecido para combater a segunda vaga da pandemia de covid-19, até 8 de fevereiro, de acordo com um decreto do Governo adotado na noite de terça-feira.

As restrições, que incluem um recolher obrigatório entre as 20:00 e as 05:00, proibição de reuniões e ainda a criação de cursos pela Internet para escolas de ensino médio e universidades, estavam originalmente programadas para terminar em 11 de dezembro.

O número de infeções pelo novo coronavírus aumentou desde setembro, mas foi somente no início de novembro que o Governo do Presidente húngaro, Viktor Orban, decidiu aumentar as restrições.

Hungria regista mais de 4.200 novos casos e 99 mortes em 24 horas

Mais de 4.200 novos casos e 99 mortes foram registados esta quarta-feira, um pouco abaixo dos registos da semana passada no país de 9,8 milhões de habitantes, que havia sido poupado pela primeira onda da doença na primavera.

Atualmente, quase 7.500 pacientes estão hospitalizados, incluindo 581 a utilizar ventiladores.

No total, 3.380 pessoas morreram de covid-19 desde o surgimento da pandemia, de acordo com estatísticas oficiais.

Pandemia já fez mais de 1,3 milhões de mortos

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.328.048 mortos resultantes de mais de 55 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.553 pessoas dos 230.124 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.