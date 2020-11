Covid-19. Ministro dinamarquês demite-se após abate de milhões de visons  

O ministro dinamarquês da Agricultura e Alimentação, Mogens Jensen, vai renunciar ao cargo, depois do Governo admitir não ter bases legais para avançar com o abate de milhões de visons no país, devido à existência de uma mutação do novo coronavírus nos animais.

A decisão sobre o abate de milhões de visons na Dinamarca não foi consensual e motivou duras críticas. Na altura, a líder do executivo dinamarquês argumentou que a mutação ameaçava a eficácia de uma futura vacina contra a doença covid-19.

A mutação foi detetada também em 214 pessoas no país.

Os primeiros abates captados pela agência Reuters aconteceram a 6 de novembro, dois dias depois da decisão governamental.

Cientistas apontam baixo risco à mutação do vírus em visons na Dinamarca

A mutação apresenta um risco pouco significativo no contexto da atual pandemia de covid-19, adiantaram à Lusa dois cientistas portugueses.

Apesar de a informação ter levado ao anúncio de medidas drásticas no país nórdico, nomeadamente com o abate de cerca de 15 milhões destes animais, e de Organização Mundial de Saúde (OMS) e Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) se terem também pronunciado, a virologista Maria João Amorim, investigadora principal no Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), rejeitou eventuais alarmismos.

"Não há doença mais severa e a transmissibilidade nem sequer foi [uma questão] levantada. Não me parece, para já, preocupante", disse a cientista, que se apoiou nos dados conhecidos para refutar um grande impacto na alteração da proteína Spike, que permite a ligação às células: "A imunidade é muito mais complexa. Além de impedir a entrada, há outros mecanismos que podem não impedir a entrada, mas resultam numa infeção menos severa".

Por sua vez, o imunologista Luís Graça, professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, reconheceu que "as diferenças entre o animal e o ser humano dão um estímulo evolutivo para o vírus se adaptar e se tornar diferente" e que essa "pressão evolutiva" em hospedeiros animais pode dar azo a crescentes mutações, mas sustentou que esse é um processo comum entre vírus e não acarretam necessariamente um maior risco.