Covid-19. Número de casos em lar de Celorico da Beira sobe para 70

O número de casos de covid-19 no Lar da Misericórdia de Celorico da Beira subiu de 55 para 70.

Outros 14 idosos que não estão infetados foram transferidos para uma unidade hoteleira por precaução. Inicialmente, foram transferidos 15, mas um deles evidenciou sintomas, testou positivo e regressou à instituição social.

Celorico da Beira é um dos 191 concelhos com risco elevado de transmissão do vírus e está entre os dez nas mesmas condições no distrito da Guarda. Nas últimas horas, morreram mais três pessoas internadas no Hospital da Guarda elevando, para 54 o número de óbitos.