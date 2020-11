Covid-19. Quebra na aviação já ultrapassa os 75%

A segunda vaga de covid-19 está a acentuar ainda mais a crise na aviação. Até outubro, foram transportados menos 32 milhões de passageiros do que no mesmo período do ano passado.

A quebra ultrapassa os 75% e tem obrigado as companhias a baixar custos e reduzir pessoal. Os sindicatos falam de uma redução de três mil postos de trabalho.