Covid-19. Recrutados 300 agentes da Proteção Civil para realizarem inquéritos epidemiológicos

O estado de emergência prevê que sejam recrutados funcionários públicos em isolamento profilático, sem atividade, ou professores que não estão a dar aulas para ações de rastreio à covid-19.

Para já, são cerca de 300 agentes da Proteção Civil os primeiros a serem mobilizados para fazer inquéritos epidemiológicos a pessoas sob vigilância por terem estado em contacto com alguém infetado.

O despacho que permite este recrutamento foi publicado pela ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, Alexandra Leitão, que explicou, em entrevista à SIC Notícias, que este grupo de 300 agentes da Proteção Civil serão contactados à medida que forem sendo necessários.

Como é feita a seleção?

Sobre a sua seleção, a ministra explicou que foi feita mediante as suas formações e habilitações académicas e que, daqui para a frente, receberão uma curta formação dada pelas autoridades de saúde e orientações para proceder aos inquéritos. Alexandra Leitão explica também que cada grupo será coordenado por um profissional da área da saúde.

Estes inquéritos epidemiológicos têm como objetivo contactar pessoas sob vigilância por terem estado em contacto com alguém infetado com o coronavírus e fazer-lhes uma série de perguntas sobre as circunstâncias em que esse contacto aconteceu, de forma a avaliar o seu risco e de as acompanhar.

Questionada sobre quando estes 300 agentes da Proteção Civil entrarão nas novas funções, a ministra garante que até ao fim do mês “é possível começar a ter estas pessoas no ativo”.