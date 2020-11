No extremo-oriente as atenções estão hoje voltadas para a capital do Japão que registou o número diário de infeções mais alto desde o início da pandemia de covid-19.

Os 493 novos casos detetados em Tóquio podem levar as autoridades locais a ativar o nível de alerta máximo na capital.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.328.048 mortos resultantes de mais de 55 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.