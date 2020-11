"Deixar o coronavírus circular em visons é abrir um longo caminho evolutivo para o vírus"

Vítor Borges, investigador de doenças infecciosas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, disse na Edição da Tarde que o facto de ter sido detetado coronavírus em visons pode ser uma preocupação.

"Deixar o vírus ciruclar nestes animais é abrir um longo caminho evolutivo para o vírus", realçou.

No entanto, afirmou que, para já, os surtos são localizados em quintas da Dinamarca e da Holanda, por exemplo, e que ainda não há transmissão para diferentes quintas.

Sobre as vacinas, o investigador, que trabalha no núcleo de bioinformática que faz a investigação das mutações do coronavírus, disse que é "muito cedo" para dizer se a eficácia pode ser posta em causa. No entanto, afirmou que os investigadores devem estar atentos.

Vítor Borges explicou também que as vacinas são adaptadas todos os anos por existirem mutações. Sobre o novo coronavírus, realçou que é uma novidade para os investigadores portugueses.

"Não tinhamos trabalhado em Portugal com um coronavírus e muito menos com um desta família que causa uma doença mais severa", afirmou.

