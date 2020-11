Lar de Malhadas em Miranda do Douro tem 33 casos positivos de covid-19

Um lar de Malhadas, no concelho de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, tem 33 pessoas infetadas com o novo coronavírus, 25 são utentes e oito funcionários, adiantou hoje à Lusa a diretora da instituição.

"Das 41 pessoas [um total de 26 utentes e 15 funcionários] testadas pela Saúde Pública, 25 utentes e oito colaboradores deram positivo para a covid-19", indicou Sónia Neto, diretora do lar particular Casa de Repouso Livro de Memórias.

Segundo a responsável, o primeiro caso foi detetado na terça-feira de manhã e todas as funcionárias da Casa de Repouso Livro de Memórias se prontificaram para trabalhar, tendo ficado na instituição as que tiveram resultado positivo para a infeção que provoca a covid-19.

A diretora explicou que o utente que testou negativo está em isolamento profilático em casa de familiares.

Também os sete funcionários que tiveram resultados negativos no rastreio cumprem isolamento no domicílio.

"De imediato, todas as pessoas da Casa de Repouso em estreita colaboração com Saúde Pública fizeram testes de despiste à covid-19", vincou a diretora.

De acordo com a responsável, "a maioria dos utentes está assintomática, havendo três ou quatro casos com sintomas ligeiros da infeção".

A diretora do Lar esclarece que o processo de desinfeção do lar está sob a orientação da Proteção Civil Municipal de Miranda do Douro.

Portugal contabiliza pelo menos 3.553 mortos associados à covid-19 em 230.124 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 191 concelhos.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.