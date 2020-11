Menino de 4 anos perde os pais, vítimas da covid-19 

No espaço de quatro meses, Raiden Gonzalez, um menino de quatro anos que vive na cidade de San Antonio, no Texas, perdeu os pais, vítimas do novo coronavírus.

O pai de Raiden fez o teste depois de um colega de trabalho ter testado positivo. No dia 26 de junho, Adan, de 33 anos, morreu no hospital onde estava internado desde o dia 3 de junho, também ele infetado com o vírus SARS-CoV-2.

Quando a família ainda estava de luto e tentava superar a perda, é de novo abalada por uma tragédia. No dia 5 de outubro, Mariah Gonzalez, mãe de Raiden, começou a sentir-se mal. Nesse mesmo dia foi para o hospital e morreu poucas horas depois. A autópsia revelou que a mulher de 29 anos também estava infetada com covid-19.

Raiden Gonzalez está ao cuidado da avó materna, Rozie Salinas, que fez um apelo à comunidade: ajudar a tornar de aniversário da criança inesquecível. Raiden comemora 5 anos no dia 28 de novembro.

Para evitar ajuntamentos, Rozie e a irmã, Margie Bryant, decidiram organizar uma festa de aniversário em movimento, como se um desfile se tratasse.

"Vários clubes de camiões, bicicletas, carros clássicos e bombeiros juntaram-se a nós. Vai ser uma grande festa", contou Rozie à NBC.

"Só queremos que ele saiba o quão importante é para nós. Queremos que ele saiba que estaremos sempre lá, em todos os aniversários e tenha a certeza que a data vai ser comemorada todos os anos", disse a tia-avó Margie Bryant à CNN.

A família alerta também para a gravidade do coronavírus. Margie Bryant diz que todas as pessoas devem estar cientes do que a doença pode provocar. "Eu sei a dor que sentimos e o vazio que nos deixou. Todos falam do número de mortos, mas não falam dos que ficam cá. Este menino ficou sem a mãe e sem o pai", afirmou.

Texas é primeiro Estado norte-americano a ultrapassar 1 milhão de casos de covid-19

O Texas tornou-se no primeiro Estado norte-americano a ultrapassar um milhão de casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com dados divulgados na quarta-feira (11 de novembro) pelas autoridades de saúde dos EUA.

A marca foi atingida numa altura em que os eventos desportivos foram cancelados e a cidade fronteiriça de El Paso antecipa um pico de mortes por covid-19 nos seus sobrelotados hospitais, ao montar morgues de campanha adicionais, após o registo de mais de 10.800 novos casos na terça-feira (10 de novembro), um novo máximo desde o recorde anterior, registado em julho.