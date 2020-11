Primeiro caso detetado de reinfeção pelo novo coronavírus em Portugal

Uma mulher de 48 anos da região de Lisboa será o primeiro caso de reinfeção pelo novo coronavírus em Portugal.

A notícia é avançada pelo jornal Público que acrescenta que a mulher foi infetada em julho, recuperou e testou novamente positivo em outubro.

Os casos de reinfeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 são raros mas possíveis, confirmando-se atualmente 10 a nível mundial.

"A portuguesa apresentou sintomas da doença no início de Julho, tendo testado positivo ao novo coronavírus no dia 3. Recuperou passado 15 dias (fez testes que não detectaram a presença do vírus no organismo) e, já em finais de Outubro, voltou a apresentar sintomas da doença provocada pelo SARS-CoV-2. Nessa altura, confirmou-se laboratorialmente estar de novo infectada com o novo coronavírus", descreve o Público.