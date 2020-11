Primeiro voo "livre de Covid" viajou de Nova Iorque para Londres

Um voo da United Airlines de Newark para Heathrow, Londres, foi o primeiro voo transatlântico "livre de Covid". Todos os passageiros e tripulação foram testados antes de embarcarem. Apenas um não fez a viagem por estar infetado.

Devido à pandemia covid-19, a circulação aérea que normalmente movimenta milhões de passageiros entre os dois países foi significativamente reduzida.

As companhias aéreas têm pressionado ainda mais o governo do Reino Unido para abrir corredores aéreos transatlânticos.

Com este primeiro "voo livre de Covid" as companhias querem demonstrar que é possível fazer o transporte de passageiros sem ser necessário um período de quarentena à chegada.

Um dos passageiros que chegou a Londres esta terça-feira de manhã foi o jornalista da CNN Richard Quest que descreve a sua experiência.

Um voo transatlântico de passageiros que, mesmo na era Covid-19, parece seguro - o voo 14 da United Airlines de Newark que aterrou no aeroporto de Heathrow na manhã de terça-feira foi exatamente isso.

O voo é o primeiro de um teste de quatro semanas da companhia aérea em que passageiros e tripulantes são testados antes do embarque, oferecendo a garantia de que - pelo menos na hora da partida - ninguém está com o vírus.

Quest explica o procedimento a que foi sujeito:

"Fui um dos 36 passageiros a bordo do voo noturno inaugural para Heathrow para experimentar o processo. Eis o que aconteceu: a triagem ao vírus - um teste rápido Abbott ID Now Covid-19 administrado pela Premise Health - foi feito imediatamente após o check in.