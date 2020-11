Surto na Misericórdia de Guimarães: 36 infetados na Unidade de Cuidados Continuados 

No norte do país, há dois surtos de covid-19 que preocupam as autoridades de saúde.

Ao todo, 36 pessoas estão infetadas na Unidade de Cuidados Continuados de longa duração, da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães. O primeiro caso surgiu a 12 de novembro.

O plano de contingência foi acionado e todos os utentes e funcionários foram testados. Entre os infetados, estão 21 utentes e 15 funcionários.

O outro surto é no Hospital de Ponte de Lima, que confirmou que sete profissionais de saúde estão infetados. A ordem dos Enfermeiros confirmou à SIC que o INEM já enviou reforços, mas ainda assim a resposta de emergência poderá ser afetada

Apesar dos constrangimentos, a unidade de saúde do Minho afirma que a atividade decorre normalmente e em segurança.