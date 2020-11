Covid-19 na região norte. Número de casos tem aumentado na faixa etária das crianças

Na reunião do Infarmed, em Lisboa, Óscar Magalhães, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, fez a análise dos dados da Covid-19 na região norte. A incidência é sete vezes superior à registada em abril e afeta particularmente os idosos. Mas a faixa etária que está a crescer mais em número de casos é o das crianças.



Nos últimos 15 dias, houve um abrandamento no crescimento de casos, uma tendência também verificada nos concelhos do Vale do Sousa Norte.

A ministra da saúde, Marta Temido, admitiu a possibilidade de aplicar medidas mais apertadas a de Lousada, Felgueiras e Paços de Ferreira num podcast socialista, mas os autarcas estão contra.

Escreveram uma carta ao primeiro-ministro onde criticam mais medidas que limitem a liberdade das pessoas e prejudiquem a atividade económica.

Os autarcas considera, que as medidas são incoerentes e apontam discrepâncias aos números apresentados pela DGS e pela ARS Norte e que servem de critério para a tomada de decisões, nomeadamente sobre medidas a aplicar aos concelhos.

A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda feira os números da incidência da Covid-19 por concelho.

Entre 28 de outubro e 10 de novembro, Paços de Ferreira era o concelho com mais casos acumulados por 100 mil habitantes, com 3.698 infetados. De acordo com a lista, dos seis concelhos mais problemáticos, 4 ficam no Vale do Sousa.

O especialista Óscar Magalhães considera que são precisas mais 2 a 3 semanas até o número de casos recuar à incidência registada a 23 de outubro, quando as restrições entraram em vigor.

Em comunicado, o gabinete do primeiro ministro garante que ainda não foram tomadas decisões e que qualquer anúncio é neste momento pura especulação.