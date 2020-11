Covid-19. Doente intubado toca violino para agradecer aos profissionais de saúde 

Um paciente covid intubado decidiu tocar violino para agradecer aos profissionais de saúde do hospital, onde esteve internado mais de um mês, nos Estados Unidos da América.

O momento foi captado em vídeo e mostra Grover Wilhelmsen, de 70 anos, nos cuidados intensivos do Hospital McKay-Dee, em Oregon, ligado ao ventilador e a tocar violino.

"As lágrimas vieram me aos olhos", confessou a enfermeira Ciare Sase, citada pelo New York Post. "Ver um paciente a fazer isto enquanto estava intubado foi inacreditável."