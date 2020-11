Marcelo vai propor renovação do estado de emergência

As reuniões do Infarmed sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal regressaram esta quinta-feira, em Lisboa.

No final da reunião, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que vai enviar ainda hoje ao Parlamento o diploma da renovação do estado de emergência por mais 15 dias, de 24 de novembro até 8 de dezembro.

"Enviarei ainda esta tarde para a Assembleia da República - tendo em conta o que ouvi aos partidos políticos, o que ouvimos todos aos especialistas, o parecer do Governo - o diploma para ser votado amanhã [sexta-feira] ", anunciou o Presidente da República.



Veja abaixo em direto:

Direto

O Presidente afirmou também que este desafio vai continuar para além dos 15 dias, “nas semanas e meses subsequentes”.

“É importante avançar para medidas específicas que atendam à maior e menor gravidade da situação nos vários concelhos do território continental”, reiterou Marcelo.

ANTÓNIO COTRIM

De acordo com fonte do Governo, em cima da mesa estiveram assuntos como a eventual prorrogação do estado de emergência, o balanço das medidas tomadas até agora e a tendência da evolução da Covid-19 no país.

Para além do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, as reuniões juntam dirigentes dos partidos, especialistas e parceiros sociais.

Novas medidas vão ser anunciadas no sábado

O Governo vai anunciar as novas medidas no âmbito da prorrogação do estado de emergência no sábado, depois da reunião do Infarmed de hoje e do Conselho de Ministros, na sexta-feira.

Através de uma nota do gabinete do primeiro-ministro, é esclarecido que ainda "não foram tomadas quaisquer decisões".

"As medidas a adotar pelo Governo têm de respeitar os limites impostos pelo Decreto do Senhor Presidente da República e este depende da autorização da Assembleia da República e enquadra-se na Lei do Estado de Emergência."

"Assim, hoje à tarde o senhor Presidente da República submeterá ao Governo para parecer o projeto de decreto. Amanhã [sexta-feira], a Assembleia da República reunirá para se pronunciar. E só no sábado o Governo divulgará as medidas que irá adotar em execução do decreto presidencial", salienta-se na mesma nota.

HUGO DELGADO

Costa quer que reuniões com epidemiologistas voltem a realizar-se com regularidade

O primeiro-ministro, António Costa, propôs hoje que as reuniões entre especialistas e políticos sobre a evolução da Covid-19 em Portugal voltem a realizar-se com regularidade, anunciou o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro.

Em declarações aos jornalistas, José Luís Carneiro adiantou que esta proposta de António Costa foi apresentada na parte final da reunião de hoje, no Infarmed, em Lisboa.

MANUEL DE ALMEIDA

Origem do contágio desconhecida em 81,4% dos casos

A Direção-Geral da Saúde admite dificuldades em obter informação sobre a origem dos contágios por covid-19.

Em 81% dos casos não se sabe onde surgiu o contágio, mas na proporção onde há dados, 60% têm origem em contexto familiar.

A conclusão é da Direção Geral da Saúde que esta manhã apresentou, na reunião, este e outros dados sobre a evolução da pandemia em Portugal, entre o início de outubro e o dia 15 de novembro.

Com base nos novos três patamares de risco, a área do Grande Porto continua a ser a mais afetada, ou seja, tem mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes.

Pico de infeções diárias previsto no final do mês

O epidemiologista Manuel do Carmo Gomes estima que o país atinja o pico de novos casos de covid-19 da segunda vaga entre os dias 25 e 30 de novembro, em média com 7 mil novos casos diários.

As previsões apontam para que o pico de mortes seja atingido na segunda semana de dezembro, com cerca de 95 a 100 óbitos por dia.