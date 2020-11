Marcelo vai renovar estado de emergência

As reuniões do Infarmed sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal regressaram esta quinta-feira, em Lisboa.

No final da reunião, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que vai enviar ainda hoje ao Parlamento o diploma da renovação do estado de emergência, que será votado amanhã.

Veja abaixo em direto:

Direto

O Presidente da República afirmou também que este desafio vai continuar para além dos 15 dias, “nas semanas e meses subsequentes”.

“É importante avançar para medidas específicas que atendam à maior e menor gravidade da situação nos vários concelhos do território continental”, reiterou Marcelo.

ANTÓNIO COTRIM

De acordo com fonte do Governo, em cima da mesa estão assuntos como a eventual prorrogação do estado de emergência, o balanço das medidas tomadas até agora e a tendência da evolução da Covid-19 no país.

Para além do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, as reuniões juntam dirigentes dos partidos, especialistas e parceiros sociais.

Origem do contágio desconhecida em 81,4% dos casos

A Direção-Geral da Saúde admite dificuldades em obter informação sobre a origem dos contágios por covid-19.

Em 81% dos casos não se sabe onde surgiu o contágio, mas na proporção onde há dados, 60% têm origem em contexto familiar.

A conclusão é da Direção Geral da Saúde que esta manhã apresentou, na reunião, este e outros dados sobre a evolução da pandemia em Portugal, entre o início de outubro e o dia 15 de novembro.

Com base nos novos três patamares de risco, a área do Grande Porto continua a ser a mais afetada, ou seja, tem mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes.

Pico de infeções diárias previsto no final do mês

O epidemiologista Manuel do Carmo Gomes estima que o país atinja o pico de novos casos de covid-19 da segunda vaga entre os dias 25 e 30 de novembro, em média com 7 mil novos casos diários.

As previsões apontam para que o pico de mortes seja atingido na segunda semana de dezembro, com cerca de 95 a 100 óbitos por dia.