Ricardo Batista Leite critica "achismos" e pede mais dados à DGS para orientar as medidas

Ricardo Batista Leite, vice-presidente da bancada parlamentar PSD criticou esta quinta-feira, na Edição da Noite, a forma como o Governo está a responder ao aumento dos casos de Covid-19. Para o deputado social-democrata, é importante que a Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgue os números referentes à pandemia, para que possam ser tomadas decisões, seguindo os exemplos dos países que estão numa melhor situação.

Para o deputado, Portugal está “equiparado, neste momento, aos piores países da Europa”, sendo comparado pelos especialistas com a Bélgica, Espanha e Itália. Batista Leite considera que é necessário mudar a forma de ação, “aprender com os que estão a responder melhor e adaptar isso para o nosso país”.

Sem dados, o social-democrata não se compromete com sugestões de medidas e critica o “achismo” dos comentadores. No entanto, defende que a contenção da pandemia passa pela alteração da política de testagem.

“É fundamental alterar a politica de testagem, acabarmos com a obrigatoriedade de haver uma prescrição médica para o teste, garantir que todos possam ser testados. No contexto de lares, escolas e outros circuitos, o teste deve ser sistemático, semanal, e todos os casos positivos devem ser contactados, as pessoas devem ser isoladas e os contactos secundários devem ser contactados em 24h e isolados”, afirma Batista Leite.