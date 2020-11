Surto de Covid-19 em lar de Alhandra. Provedor diz que houve atraso na resposta

Em duas semanas, no hospital civil da Misericórdia de Alhandra morreram 20 idosos e há quase 60 infetados com o coronavírus. São números que ultrapassam a tragédia que aconteceu em Reguengos de Monsaraz, onde houve 18 vítimas mortais.

Em entrevista à SIC Notícias, o provedor do lar da Misericórdia de Alhandra denunciou o atraso na resposta ao pedido de apoio que foi feito depois do surto ter sido detetado na instituição. José Alves revela que as brigadas demoraram cinco dias a chegar à instituição, que viu o seu número de funcionários reduzidos a metade devido ao contágio.

