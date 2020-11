Surto em lar de Celorico da Beira. Utentes não infetados são transportados para hotel

Subiu de 55 para 70 o número de casos positivos identificados no Lar da Misericórdia de Celorico da Beira. Os 14 idosos que não estão infetados foram transportados para o mais antigo hotel da vila.

O transporte dos idosos – alguns acamados – foi assegurado pelos bombeiros. No hotel estão também quatro funcionárias da instituição social.

Durante a reportagem da SIC, e à revelia das famílias, os idosos não foram autorizados pela Misericórdia a falar, tendo sido obrigados a recolher aos quartos depois de breves instantes à varanda.

No Lar de São Francisco foram identificados 70 casos positivos, dos quais 41 são utentes, 24 funcionárias e duas enfermeiras. No concelho há já 92 infetados com o novo coronavírus.

Celorico da Beira é um dos 191 concelhos com risco elevado de transmissão do vírus. Está entre os dez concelhos do distrito da Guarda que têm a mesma classificação. Nas últimas 24 horas morreram mais quatro pessoas internadas no Hospital da Guarda.