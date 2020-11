Covid-19. Surto em lar do Porto tem 69 infetados 

No Porto, há um novo surto num lar de idosos, desta vez no lar do Calvário do Carvalhido. Dos 68 utentes, 57 estão infetados. Há ainda 12 funcionários com covid-19.

Mais 61 mortes e 6.489 casos de Covid-19 em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas 6.489 novos casos de infeção e mais 61 mortes associadas à doença covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

Desde o início da pandemia, Portugal regista um total de 3.762 mortes e 249.498 casos de Covid-19, desde o início da pandemia.

Há mais 23 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 481. Em relação aos internamentos em enfermaria, há 3.079 pessoas internadas, mais 62 face a quinta-feira. Em ambos os casos, tratam-se de novos máximos desde o início da pandemia.