Índia ultrapassa os nove milhões de casos de Covid-19

O total de infetados com o novo coranavírus na Índia, desde o início da pandemia, ultrapassou os nove milhões, disseram hoje as autoridades de saúde do país.

No entanto, os casos diários têm vindo a registar há semanas um declínio constante.

O Ministério da Saúde indiano acrescentou que foram registadas nas últimas 24 horas 45.882 contágios e 584 mortes. O número de óbitos desde o início da pandemia ultrapassou os 132 mil.

As autoridades na capital, Nova Deli, estão a lutar para combater os cerca de 7.500 casos diários, assegurando ao mesmo tempo que a economia, em declínio, não volte a paralisar.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.350.275 mortos resultantes de mais de 56,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.