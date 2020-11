Portugueses voltam a concentrar as compras em bens essenciais 

Na primeira quinzena de novembro, os portugueses voltaram a concentrar as compras em bens essenciais, tal como já tinha acontecido em março e abril, durante o estado de emergência.

De acordo com a SIBS, a entidade gestora da rede multibanco, em outubro, chegou a verificar-se uma recuperação para níveis de 2019.

Renovação do estado de emergência aprovada no Parlamento

A renovação do estado de emergência por mais 15 dias foi esta sexta-feira aprovada, no Parlamento, com os votos favoráveis do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues (ex-deputada do PAN).

PCP, Os Verdes, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira votaram contra, enquanto o Bloco de Esquerda, o CDS e o PAN se abstiveram.

Este estado de emergência, que deverá ser esta sexta-feira decretado pelo Presidente da República, vai decorrer entre 24 de novembro e 8 de dezembro.