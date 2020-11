Covid-19. Filho mais velho de Donald Trump está infetado

Donald Trump Jr., o filho mais velho do ainda Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), o republicano Donald Trump, está infetado com o novo coronavírus, e é o quarto elemento da família a contrair a covid-19.

De acordo com um porta-voz do próprio Donald Trump Jr., citado pela agência Associated Press (AP), o filho do chefe de Estado norte-americano não tem quaisquer sintomas e está em isolamento.

Trump Jr. é o mais recente membro da família do Presidente a contrair a covid-19, depois do próprio Presidente, Donald Trump, da primeira-dama, Melania Trump, e do filho mais novo, Barron Trump, na mesma altura em que o número de infetados pelo SARS-CoV-2 só no último dia ultrapassou 200 mil.

Dos quatro elementos da família Trump infetados até hoje, apenas o Presidente necessitou de ser internado.

Apesar de ter estado infetado, Donald Trump continuou a desvalorizar a pandemia e as medidas mais consensuais para mitigar a propagação do novo coronavírus, ou seja, o distanciamento físico e a utilização de máscaras.

Durante a campanha para as eleições presidenciais, o então candidato republicano organizou enormes comícios, onde o distanciamento físico não era cumprido.

Em relação às máscaras, Trump criticou várias vezes o então candidato democrata (agora Presidente eleito), Joe Biden, por utilizar constantemente a máscara, afirmando que Biden tinha "a maior máscara que alguma vez" tinha visto.