Um dos utentes com Covid-19 no IPO Porto acabou por morrer

Oito utentes e três profissionais do IPO do Porto testaram positivo à covid-19, tendo um dos doentes acabado por morrer.

A administração assegura que o surto está limitado ao piso de internamento de cirurgia. O IPO, em conjunto com as autoridades de saúde, está a tentar identificar a origem do surto.

VEJA MAIS NO ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS

As notícias mais recentes em https://sicnoticias.pt/ultimas