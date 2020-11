Autarquia de Condeixa-a-Nova ajuda restaurantes fazendo o transporte de refeições

Condeixa-a-nova entrou na lista dos munícipio de risco elevado de contágio, e os restaurantes foram obrigados a fechar porta após as 13 horas. Por isso a autarquia decidiu entregar ao domicílio, as refeições que são encomendadas diretamente aos estabelecimentos.

Para já são duas as equipas num total de 8 pessoas entre trabalhadores da autarquia e voluntários, que participam no esforço para dar uma mão aos restaurantes do concelho.

