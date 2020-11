Covid-19 em Aveiro. Concelhos mais a norte do distrito são os mais preocupantes

Na primeira vaga, Ovar e Aveiro eram as principais preocupações do distrito no que toca à Covid-19. Agora generalizou-se a quase todos os municípios. Ílhavo e Águeda juntam-se ao Baixo Vouga nos concelhos com maior transmissão comunitária.

Santa Maria da Feira, Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis, pela proximidade ao norte, já apresentam números mais altos. Na região do Baixo Vouga, é Ovar, Aveiro, Ílhavo e Águeda que têm mais casos ativos de Covid-19.

Nos 11 concelhos da região do Baixo Vouga havia no final da semana passada quase 2700 casos ativos.

E a tendência é que a partir da próxima semana, o sul do distrito e a região centro sigam o mesmo trajeto que a região norte, no que diz respeito ao aumento no número de casos.

Desde o início da pandemia morreram perto de 150 pessoas na região do Baixo Vouga.