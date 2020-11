Covid-19. BCE reitera que retoma económica só em 2022 e "enfraquecida"

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, considerou este domingo que o Produto Interno Bruto (PIB) europeu não deverá voltar ao nível de 2019 antes do outono de 2022.

"O que estamos a observar é que é a circulação do vírus que inevitavelmente constrange o comportamento do consumidor, mais do que as próprias medidas de contenção. A questão é conseguir saber é quanto tempo isso vai durar", afirmou o economista irlandês, em entrevista ao jornal francês Les Echos.