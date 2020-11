Covid-19. Borba desce nível de risco mas população não vai facilitar

Borba é um dos 15 concelhos que desceu de categoria no que toca ao risco de transmissão do novo coronavírus e, a partir de segunda-feira à meia noite, passa a estar livre do recolher obrigatório. O concelho alentejano está agora no risco moderado, ou seja tem menos de 240 casos por cada 100 mil habitantes.

A noticia correu depressa, mas este domingo ainda teve o ritmo de recolher obrigatório que marcou também o fim de semana passado. A alteração de medidas só entra em vigor na terça-feira, ficando o concelho sujeito às medidas anunciadas para todo o país.

Apesar da conquista alegrar Borba, a população sabe que o melhor é não facilitar. Até porque os concelhos vizinhos estão em níveis mais elevados.