Covid-19. Brasil contabiliza mais de 18 mil casos e 194 mortes nas últimas 24 horas

O Brasil contabilizou 18.615 novos casos de covid-19 e 194 mortes nas últimas 24 horas, registando mais de seis milhões de infetados no acumulado e mais de 169 mil óbitos, anunciou este domingo o Ministério brasileiro da Saúde.

Os dados fazem parte do último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, que indica que o país sul-americano regista hoje 5.432.505 pacientes recuperados da covid-19.

A taxa de incidência é de 2,9%, com 2.889 casos por cada 100 mil habitantes.

O foco da pandemia no país continua a ser São Paulo (sudeste), o estado mais rico e populoso do país, com 4.153 novos casos e 11 mortes nas últimas 24 horas, contabilizando total de 1.209.588 pessoas diagnosticadas desde o início da pandemia e 41.267 vítimas mortais.

Segue-se o estado de Minas Gerais com 396.933 casos acumulados e 9.777 mortes desde o início da pandemia, tendo registado nas últimas 24 horas 1.399 novos infetados e 45 mortes.

O Brasil tornou-se, na sexta-feira, no terceiro país do mundo a transpor a marca dos seis milhões de infetados, apenas atrás dos Estados Unidos e da Índia, de acordo com o portal Worldometer, que compila quase em tempo real informações da Organização Mundial da Saúde, dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, de fontes oficiais dos países, de publicações científicas e de órgãos de informação.