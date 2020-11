Táxis entregam refeições dos restaurantes em Viseu

Em Viseu, a partir deste fim de semana está em vigor o recolhimento depois das 13h.

Para minimizar o impacto nonsectarian da restauração a autarquia vai assumir as entregas take away recorrendo aos táxis do concelho. Uma forma de ajudar dois dos sectores mais prejudicados pelas novas medidas em vigor.

