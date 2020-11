Covid-19. Catalunha levanta restrições 

A Alemanha e o Reino Unido poderão começar a vacinação contra a covid-19 já no próximo mês. Espanha espera começar até janeiro. Esta segunda-feira, levantaram-se restrições na região da Catalunha.

Espanha

A reabertura de restaurantes e bares esta segunda-feira na Catalunha dá um novo ânimo. Depois de um mês fechados, também ginásios e cinemas podem reabrir, mas mantém-se o recolher obrigatório.

A partir de dia 21 de dezembro, as reuniões serão alargadas de 6 para 10 pessoas para permitir os encontros familiares de Natal.

Espanha foi o primeiro país da Europa Ocidental a ultrapassar um milhão de casos de covid-19. Depois da França, é o país mais atingido pela pandemia.

Alemanha

A Alemanha poderá começar a vacinação no final do próximo mês, se houver a aprovação de uma vacina na Europa. O Governo alemão deu indicações aos estados federais para terem centros preparados até meados de dezembro.

Sem a curva de casos estabilizada, na reunião de quarta-feira entre a chanceler Angela Merkel e os líderes dos 16 estados, poderá decidir-se prolongar o confinamento até 20 de dezembro.

Reino Unido

O Reino Unido vai acabar com o isolamento profilático de 14 dias para quem esteve em contacto com um infetado e obrigar a testes diários, num projeto piloto que começa esta semana em profissionais de saúde e lares. Se correr bem, será generalizado à população, no próximo ano.